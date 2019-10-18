銷假會見莫健 韓國瑜：美國是最重要且堅定不移的盟友

2019-10-18 10:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕原本在韓假中的高雄市長韓國瑜，今特別銷假上班、專程回到高雄市政府接待來訪的美國在台協會主席莫健，韓國瑜說，台灣小孩都穿新衣、新鞋快樂過新年，莫健大使一來，他今天就穿了新衣、用新領帶，代表心情非常開心，韓國瑜也強調，整個中華民國對外關係中，美國是最重要且堅定不移的盟友。

美國在台協會主席莫健，今上午10點前往高雄市政府拜訪市長韓國瑜，昨天還在屏東衝刺總統選舉行程的韓國瑜，專程銷假上班、接待來自美國的貴賓，他在10點準時進場，沒有讓外賓等待。

韓國瑜指出，今天非常開心迎接莫健大使一行人蒞臨高雄，他笑說台灣小孩過新年的時候，大家都可以穿新衣、穿新鞋快快樂樂過新年，莫健大使一來，他今天就穿了新衣，用新的領帶，代表心情非常開心。

韓國瑜也公開感謝美國長期對中華民國的支持，強調整個中華民國對外關係中，美國是最重要、且堅定不移的盟友，他要致上最高感謝，也因為大使風塵僕僕從美國從台北、再到高雄，一定是非常辛苦，一併以市長身分表達感謝。

莫健表示，這是他是第三次造訪高雄，帶著非常高興與正面心情，因為每次來就受到熱烈歡迎，高雄對於台灣來說，也是一個非常重要的城市。

他透過翻譯指出，市長的歡迎熱忱也表示長期以來，美國與台灣的關係非常堅韌，尤其他現在一再的告訴大家，美台關係在目前是有史以來、自從台灣關係法40年前設立以來，最強健的時期。

莫健也說，非常期待能多多請教市長，關於高雄的事務、還有未來的計畫。

今天雙方會談僅開放前10分鐘給媒體，後來閉門晤談，韓國瑜除帶領市府相關局處與會，國政顧問團成員蘇起、趙建民也都現身。

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