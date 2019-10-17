悚！台灣人南京拿國旗遭中警拘留 15點問答再曝驚人細節

2019-10-17 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕來自台灣的楊翰傑15日在中國南京中山陵舉起國旗拍照，竟遭當地警方帶回，他也發文揭露遭中國警方拘留於派出所5個小時的過程。楊翰傑17日在臉書透露，自己已經抵達日本東京，並用15點問答曝光遭受中國公安刁難的細節。

楊翰傑表示，他在中山陵舉起國旗拍照，當下中山陵男管理員隨即要求刪除照片、影片，他照做後，管理員再要求「交出國旗」，他認為這是他的東西，當下拒絕，卻遭旁人鼓譟「報警」。事後他竟連上廁所都被要求必須有人陪同，便衣警察更要求他交出手機才能上廁所。

楊翰傑曝光警方「毫無隱私」的調查過程，便衣警察要求他將所有含有中華民國國旗的照片刪除，並開手機錄影蒐證，接著任意觀看他的手機照片，更有一群人圍觀看手機內照片。而後到警局中，手機所有內部資料更遭錄影機錄下，除了照片、影片，連通訊軟體的訊息內容全部都必須交代得一清二楚。

楊翰傑透露，他筆錄大概做了1小時半，警察除了詢問詳細的個人資料、讓他寫悔過書，除此之外，竟然還調查他的「政治立場」，問他支不支持一個中國原則、兩岸和平統一，還問他覺得蔡英文怎樣、中國的發展怎麼樣，相當離譜。

楊翰傑說，他當下更新「被帶到派出所」的動態，讓一名警察大動肝火，罵他「很有自由」，還進行指導、政治教育，強調中國堅持走的路是不會錯的，說中國「有法治」、「講人權」，並說「在中國的自由都是相對的、沒有絕對的自由」，接著憤怒批評台灣跟美國一樣給了絕對的自由搞到天下大亂，最後要他刪除文章、派出所照片才肯讓他走。

楊翰傑強調，他舉國旗沒有挑釁的意圖，也因為這次令他感到捉摸不定的中國法律制度、政治底線感到相當錯愕，感覺「好像沒有理由就能抓」，這次事件讓他深刻體驗到「有自由的臺灣」跟「宣稱自己有自由的中國」之間的差異。

楊翰傑15點問答詳細全文

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