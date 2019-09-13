中國網友準備崩潰！NBA球星訪台開唱 IG出現台灣國旗

2019-09-13 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕NBA波特蘭拓荒者29歲一哥里拉德（Damian Lillard）11日三度造訪台灣，出過專輯的他還在adidas 101球場大展歌喉，一展「饒舌」真功夫驚豔全場球迷，12日他特別在IG貼出來台的照片，讓人驚喜的是，文中還出現台灣國旗，讓台灣網友大讚「小李愛台灣啦！」

adidas簽約球星里拉德3度來台球星，11日晚間在adidas 101球場舉行見面會，以其饒舌歌手「Dame D.O.L.L.A.」身分大秀饒舌，讓粉絲聽了好嗨，他也與國蛋、熊仔一同開唱，讓球場瞬間化身嘻哈派對現場！

里拉德12日在個人Instagram上貼出11日晚間活動上「開唱」的超帥照片，開心表示：「週三晚上在台北101為群眾們演出，影片晚點奉上！」他更在文末使用了3個表情符號，分別是麥克風、籃球和台灣國旗。

這篇文章貼有台灣國旗的文章一出，也讓大批台灣球迷湧入留言大讚：「我愛你」、「你是冠軍」、「歡迎你來台灣！！！」、「台灣！！」、「一百分」、「小李愛台灣啦！」。

但也有球迷擔心他貼出台灣國旗的行為，可能遭到中國五毛大舉「翻牆出征」，做好「筆戰」的心理準備。而里拉德為避免爭議可能會突然刪文，因此球迷只能趁早截圖做紀念！

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