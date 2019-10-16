勇！台灣人在南京中山陵亮國旗 遭中國警方拘留過程曝光

2019-10-16 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕台灣楊姓網友15日在中國南京中山陵舉起國旗拍照，隨後就被當地警方帶回派出所訊問，並被要求刪照片、寫悔過書，還被身家調查、詢問政治立場，從早上10點40進入派出所，直到下午3點半才得以離開。楊男事後說，他「親自驗證了，在大陸（中國）做這些事情『很嚴重』」。

根據楊男臉書先前PO文，他正帶著中華民國國旗，進行環遊世界之旅。楊男15日在臉書PO文，表示他當日早上在中國南京中山陵舉國旗，想和國父孫中山有個紀念。結果遭到一群人包圍，中山陵的管理員也當場要求交他出國旗。楊男拒絕後，對方報警處理；早上10點40分，警方將楊男帶到派出所作筆錄，並沒收國旗。楊男表示，雖全程沒有上銬，不過有很多人圍觀，他也被要求交出手機，刪除所有含有國旗的照片、影片。

楊男表示，除此之外，他還被搜索背包、寫悔過書。他表示，所以此事讓他親自驗證，在中國「做這些事情『很嚴重』」，提醒大家切勿以身試法。「我已經親自試過一次了，也被進行所有個人資料採集、政治立場調查、所有家世背景調查」。直到下午1時20分，警察才歸還他手機，不過他仍不被允許離開派出所。

下午3時許，楊男將文章重新編輯，表示中國警察要求他刪除臉書PO文，不過楊男僅是將文章「編輯」，透過「編輯記錄」仍可看見先前文章內容。直到過了5個小時，下午3時35分，楊男才發文報平安，表示已離開派出所。

楊男表示，一定有很多網友質疑，他一定做了什麼事情，才會遭警方帶走，不過他指出，「我在這裡要澄清一點我做了什麼事情，我在中國南京中山陵舉國旗拍照，我沒有跟任何人談話，沒有發表任何言論，沒有做舉旗以外任何其他動作，我就被包圍了」。

楊男最後表示，他在居留過程中被上了各種政治課，關於有網友好奇詳細經歷，楊表示「之後離開大陸（中國）再談我的遭遇吧，如果有人有興趣的話」。對此，網友也鬆了一口氣表示「平安就好！」、「拜託拜託，明哲保身」、「安全第一」、「人在屋簷下，平安最重要」。

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