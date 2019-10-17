批韓遭黨紀開鍘！李正皓提「國王新衣」嗆爆「國瑜黨」

2019-10-17 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨內青年次團「草協聯盟」發起人李正皓多次在媒體上公開質疑韓國瑜選舉策略，黨中央考紀會今天上午通過擬開除黨籍，最快下週中常會通過就定案。對此，李正皓痛批「這就是現在的國瑜黨，解決不了問題，就解決提出問題的人」！

國民黨今日指出，李正皓日前雖經新北市黨部考紀會建議開除黨籍，並暫給予「留校察看」的建議，但仍然繼續以不實言論造謠汙衊韓國瑜及黨內立委參選同志，因此決定開除黨籍。

對此，李正皓在臉書PO文表示，韓國瑜現在就像沒有穿衣服的國王，身邊的每一個人都知道他沒穿衣服，但為了權力、權勢，每個人都選擇沈默，更甚者還會誇讚國王的衣服真漂亮。但是當國王沒有穿衣服的難堪事實被一個小孩揭開後，惱羞成怒的國王想的竟不是趕緊遮羞，而是選擇懲處指出事實的小孩，荒謬的童話故事在現實生活上演。「這就是現在的國瑜黨，解決不了問題，就解決提出問題的人」。

李正皓說，災難不是因為烏鴨叫才來，趕走了烏鴨，災難一樣會到來。未來，他不會離開藍營的光譜，始終是中華民國派、始終認為開除他的是國瑜黨，而非國民黨。「我一樣會繼續當烏鴨，看到哪裡有災難，一樣會熱心的提醒，要丟石頭、要趕走我，儘管來，因為趕得走烏鴨，但趕不走災難」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法