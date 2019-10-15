3「大咖」任韓國瑜競選副總幹事 李正皓忍不住狂笑

2019-10-15 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室14日宣布，將由前新北市長周錫瑋、國民黨中常委姚江臨、國民黨立委曾銘宗等3位藍營「大咖」，出任競選總部副總幹事，讓韓團隊再添強將。但國民黨「草協聯盟」發起人李正皓酸爆狂笑，指稱這3人根本不是「大咖」，直言他們根本不是副總幹事的料。

李正皓14日在《關鍵時刻》節目拿出本報報導表示，他看到這篇報導韓國瑜競選辦公室宣布3名新任競總副總幹事的報導很興奮，一一點名曾銘宗、姚江臨及周錫瑋後忍不住狂笑，直言不是說他們不好，但曾銘宗與姚江臨這輩子根本沒選舉過，甚至連周錫瑋上一次選舉也是在14年前（2005年）的台北縣長，「離這邊太久了，也沒有實際操盤過」。

李正皓說，對他們國民黨的人來看韓國瑜，「韓國瑜如果對每一個想跟他同框的人，但都放他鳥、都遲到，那最後的狀況就會變成今天這種，非得要撿到籃子的都是菜，因為你已經沒有菜給你撿了」。

李正皓酸說，「曾銘宗、姚江臨與周錫瑋都必須把標題做成3個大咖，可是問題是他（們）就不是大咖，在選舉過程中他們根本不是副總幹事的料嘛。」

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