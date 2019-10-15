指韓不敢面對黃捷卻向小英下戰帖 李正皓：不是找死嗎？

2019-10-15 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團日前下戰帖，要求與總統蔡英文來場兩岸政策大辯論，且時間、地點任選。蔡回應，下個月登記後就有機會，要韓別迴避議會監督。對此，月初才被市黨部決議「留校察看」的草協聯盟發起人李正皓，在昨天播出的 政論節目《鄭知道了》上表示，韓若不敢面對「白眼女神」、時力議員黃捷，去跟蔡英文辯論「不是找死嗎？」

李正皓表示，現在談國政坦白說「我覺得太早」，並稱現在狀況是人家質疑你市政做不好、國政怎做得好，另舉例「你不敢面對黃捷，你怎麼敢面對蔡英文」。

李正皓指出，市政是高雄市、國政除台灣外還有國際間事務更複雜，「複雜程度是乘以10」，並稱現在韓狀況為「我不願意在市議會跟黃捷辯論，可是我卻不斷地...」，主持人鄭弘儀追問，「你覺得他不敢面對黃捷嗎？」李回答，「他的態度是這樣嘛！他覺得會扣分」，不過李認為會加分。

李正皓提到，如果不去面對黃捷，「你去跟蔡英文辯論，不是找死嗎？」並稱那是「你更不擅長的領域」，以及面對黃捷時，對方要問的問題可索資，議員先跟市府要資料，可從要的資料回推可能問題，「可是你要怎麼面對蔡英文？」

李正皓提及，未來假設進入總統環節辯論，要如何面對小英，李認為，做好市政就是最好曝光，「不用想那麼多曝光，所有曝光都比不上你在市政上能夠做好來得好，這是最簡單的道理」。

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