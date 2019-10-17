放韓假》港湖女神酸：考前才衝刺成績可能不如預期理想

2019-10-17 12:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市議員高嘉瑜今早舉行個人新書「相信自己」發表會，會後接受媒體聯訪時被問到對於高雄市長韓國瑜請假3個月，拚總統大選一事，高嘉瑜直言，選舉就是看平時努力，對她而言就像考試一樣，平常有做功課就不怕考試臨時抱佛腳，如果平常沒努力，考前才要衝刺的話，成績可能不如預期理想，所以平常努力才是重點。

對於國民黨喊話蔡英文總統比照韓國瑜請假3個月，高嘉瑜認為，社會自有公評，總統與市長職務是不一樣高度，總統管理國事包括國防、外交等，若請假3個月真的可能會群龍無首，相對高雄市長是不一樣狀況。

高嘉瑜強調，大部分人還是希望韓國瑜在高雄市長崗位做好，如此對選舉也不一定扣分，只是韓個人認為請假對他有利，每個人對選戰與選民態度不同，但高也說，大家應該會認同小英總統把工作做好，任內把工作做好，選舉就水到渠成。

媒體追問認為韓此時出征沒用？高嘉瑜說，高雄市民自有評斷，高雄市民期待發大財、韓所開的競選支票都沒兌現，若能兌現對選舉才是最大幫忙，而現在請假選總統就是選民認為不符期待，所以民調沒起色，韓的民意從民調或各方面看的出來，請假對韓是有利還是不利。

台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨傳出區域立委提名策略採報復式提名，對此高嘉瑜認為，各政黨都是推出優秀人才，是否報復每個人想法立場不一樣，但如果都是優秀人選就讓民眾來決定，她也強調，現在是選人不選黨，各政黨人選代表一定理念，但候選人條件不一樣，面對各項挑戰競爭就是盡力爭取選民認同，選舉最大秘密就是票多的人贏、票少的人輸，大家要努力去當票多的人。

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