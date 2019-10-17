國慶升旗》熊海靈高喊韓「總統好」高市府決定開罰

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄國慶升旗典禮上，主持人熊海靈竟公開向高雄市長韓國瑜喊「總統好」，引發外界批判，民進黨高市議員李雅慧今追問高市府態度，高市觀光局代局長邱俊龍答詢指出已決定開罰、金額未定。
李雅慧今在交通部門質詢指出，10月9日金曲之夜演唱會，10月10日國慶日升旗典禮中，都出現舞台上有人高喊凍蒜、總統好等違反規定的言詞，高雄市政府經費補助的活動可以這樣嗎？承辦單位後續如何處理？
高市觀光局代理局長邱俊龍指出，觀光局在金曲之夜指列名指導單位，但國慶升旗確實是使用政府經費進行，針對爭議言詞部分已決定開罰，目前正在跟會計、政風討論中，裁罰金額未定。
李雅慧強調，既然是公務預算，基本上應該符合行政中立是宜，市府應展現態度，避免類似情況再發生。
該名熊姓韓粉主持者除了違反行政中立，另傳出連國民黨出席民代的名字都唸錯，讓藍營民代相當無奈。
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高雄國慶升旗典禮上，韓粉主持人竟高喊總統好？引發外界非議。（記者王榮祥翻攝）
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民進黨高市議員李雅慧追問國慶升旗典禮中，主持人脫序、違反行政中立的言詞如何處置？高市觀光局表示已決定開罰。（記者王榮祥攝）
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高雄金曲之夜上，歌手大百合高喊要把「他」送進總統府？（記者王榮祥翻攝）