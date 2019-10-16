8台人聲援香港遭鎖定 陸委會：譴責卑劣作為

2019-10-16 19:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕「香港解密」網站公佈了上百名香港示威者個人資料，如今就連聲援香港的台灣人也遭鎖定。對此，陸委會表示，對於有心人士成立網站，公布聲援香港之國人個資，並使我國人遭受騷擾，政府嚴厲譴責此類卑劣作為。相關行徑只會升高對立，無助於香港情勢緩和。

據該網站「百家姓氏」中羅列的資料顯示，包括基進黨主席陳奕齊、台灣公民陣線發起人江旻諺、台灣人權促進會秘書長邱伊翎、台北市議員邱威傑的助理等8人都遭該網站登錄。所有遭登錄者的大頭貼旁都被印上「暴徒」兩字，除了生日、本名、職業以外，有的人連護照號碼都曝光。

有遭登錄的台灣人受訪表示，有訊息要他「小心」，更稱「躲在台灣、香港都沒有用，都是中國的土地」。該名民眾要求，政府不僅要對香港提出實質的「人道救援」，更要對於未來台灣人恐遭生命迫害提出保護傘，否則人人將成下一個李明哲。

陸委會則再次提醒國人，避免前往香港示威活動現場，以免影響自身安全。若在當地遭遇問題，可撥打本會香港辦事處（駐地名稱:台北經濟文化辦事處）24小時急難救助電話（852-61439012），尋求協助。

此外，美國聯邦眾議院通過「香港人權與民主法案」等三項涉及香港的法案及決議案。陸委會表示，香港的自由人權及民主發展情況，是國際社會共同關切的議題，已留意到美國眾議院已通過相關涉港法案，本會將持續關注主要國家對於涉港政策、法律之討論，也會密注香港情勢的變化，做為相關政策參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法