中市府為BRT告前交通局長 議員：以後誰敢當政務官

2019-10-16 18:42

〔記者張菁雅／台中報導〕前台中市長胡志強推動台中快捷巴士（BRT）藍線，到前市長林佳龍任內被廢除，引發市府與機電廠商間的履約、仲裁爭議。根據仲裁結果，市府還有4500萬元尚未付給廠商，並衍生利息。市府認為前交通局長王義川的決策構成對市府的民法侵權行為，已經提出告訴，求償200萬元。國民黨議員今日抨擊市府「高高舉起、輕輕放下」，並揚言將向市府提出國賠。民進黨議員則說，政務官卸任後動輒被告，以後誰敢來台中市當政務官？

根據2017年8月14日的仲裁判斷書，市府必須支付廠商1億8300萬元，以及利息、仲裁費。但前朝只支付1億4900萬元，其餘4300多萬元未支付，由於利息持續增加，截至去年12月31日，共需支付4500多萬元，新市府今年6月辦理追加預算，被議會刪除，並要求進行專案報告。

交通局長葉昭甫表示，前交通局長王義川拒絕支付後截至去年底所衍生出的利息約200萬元，其決策行為與損害間具有相當因果關係，足認構成對市府之民法侵權行為，市府已提起民事損害賠償訴訟，並於9月20日第一次開庭。

但國民黨議員楊正中認為，BRT藍線花20億元興建，前朝廢除BRT才衍生這些問題，市府卻只求償200萬元，根本是「高高舉起、輕輕放下」。議員李中也說，4500萬應由王義川負責，市府卻要用納稅錢來付，他要對市府的作為申請國家賠償。

無黨籍議員朱元宏、親民黨議員段緯宇則說，仲裁結果效力等同法院判決，市府該付給廠商的錢應該要付。

民進黨議員張耀中表示，王義川是為市民看緊荷包，如果政務官卸任後動輒得咎，甚至被告，誰敢來台中市當政務官？議員何敏誠、賴佳微也說，BRT藍線造成台灣大道塞車，廢除是對的，且如果沒有廢除，中央就不會通過捷運藍線計畫。

市長盧秀燕對此表示，政務官可以為其意志作決策，若因政務官的決策造成損失，國家也有很多機制可以處理，包括審計、監察等，最重要的是，公務員應依法行政。

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