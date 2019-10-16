會晤AIT主席莫健 蘇揆：盼台灣在國際空間、區域和平做貢獻

2019-10-16 16:59

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天下午在接見來訪的美國在台協會（AIT）主席莫健時表示，上個月底，美國參議院外交委員會才通過台北法案，這個月初，美國國務院副助卿孫曉雅特別來台灣和我政府共同主持相關會議，讓台灣對於國際區域的各方面做貢獻，我們對於這樣的增進表示非常肯定，希望台灣能繼續在國際空間、區域和平都能做非常有意義的貢獻者，也希望美國能夠繼續支持台灣在這方面的發展。

蘇貞昌在行政院接見莫健一行人，他致詞表示，非常熱誠歡迎莫健主席及貴賓的蒞臨，也很高興能有這個機會見面，上次莫健主席來台灣，雙方約好要見面，剛好發生地震，因此臨時取消見面，莫健主席就趕著回美國，這次對方來訪他表示歡迎，也對上次臨時取消會面表示抱歉。

蘇貞昌說，台美關係非常重要，莫健主席對於關係的維持與增進有非常卓越貢獻，他今年農曆年前與美國在台協會處長酈英傑見面時，特別表示希望雙方能增進關係，這段期間以來看到大家一起努力，讓這個關係再度增進，感到非常高興。

蘇揆表示，莫健主席是老朋友了，而且對台灣非常了解，蔡總統兩次赴美時都由莫健主席全程陪同，對於各方面幫助很大，特別表示感謝，今天早上莫健主席也與蔡總統見面，他中午才與總統一起吃飯，總統也一再提到這段期間我們看到美國國會通過相關法案，美國政府也對台灣有關的軍售一一同意，同意對台增強自我防衛的能力，種種的貢獻都因莫健主席的努力和雙方之間彼此的互信。

莫健一開始以中文表示，非常榮幸能夠有這個機會與蘇院長見面，「恐怕你太抬舉我了！但是我肯定是台灣的好朋友」。

莫健說，他非常贊同蘇院長所說的，美國與台灣最近的關係愈來愈親密，讓我們有許多共享的共同價值，包括民主與自由，這些價值很緊密的結合在一起，另外，我們有許多共享的利益，希望這樣的利益未來能繼續維持。

莫健指出，蘇院長也提到去年我們雙方有許多的成就，「我可以向院長保證，這樣的成就未來還會越來越多」。

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