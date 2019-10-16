韓國瑜「兩岸政策白皮書」 國台辦重申一中原則

2019-10-16 11:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前提出「兩岸政策白皮書」，認為兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇。中國國台辦發言人馬曉光在今天的例行記者會重申，堅持一個中國原則，是兩岸關係的政治基礎，而堅持體現一個中國原則的「九二共識」，反對「台獨」，兩岸關係就會改善和發展。

馬曉光聲稱，「我們對台的大政方針是清楚的、明確的。」他並強調兩點：一是堅持「一個中國原則」，是兩岸關係的政治基礎。儘管海峽兩岸尚未統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實也從未改變。

馬曉光稱，「我們已經多次表明，堅持體現一個中國原則的『九二共識』，反對『台獨』，兩岸關係就會改善和發展，台灣同胞的利益就會得到維護和增進。反之，兩岸關係就會遭到破壞，台海形勢就會出現動盪，台灣同胞的利益和福祉就會受到損害。

馬曉光表示，二是台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉系于民族復興。早日實現海峽兩岸統一，是海內外中華兒女的共同心願，「我們願意繼續團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。」

對於韓國瑜提出「兩岸政策白皮書」，陸委會日前也發佈新聞稿強調，今日兩岸關係的惡化，主因在於中共當局意圖以「一國兩制台灣方案」改變兩岸現狀，威脅台灣，並且藉由惡意、持續的文攻武嚇，挑戰台海及區域和平穩定，並蓄意製造恐慌，分化台灣內部。在野政黨不能無視於中共對台灣的野心，更不能對其存有不切實際的幻想，而應認清當前兩岸局勢。

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