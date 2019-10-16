成功嶺也淪陷！黃國昌揭偽標中國製品賣到各級學校

2019-10-16 11:07

〔記者黃欣柏／台北報導〕時代力量立委黃國昌今在立法院財政委員會質詢時指出，有不肖廠商販賣中國製偽標商品給全國各級學校，相關單位的處理卻軟弱無力，連規定不能使用中國製資通訊產品的成功嶺都受害。對此，審計部審計長陳瑞敏允諾將深入了解，有關相關廠商另涉屏東縣採購弊案的部分，目前也已移由地方政府政風處徹查。

黃國昌今指出，2016年屏東一所小學拿政府預算去採購觸控螢幕進行智慧教學，沒想到廠商竟提供偽標產品，離譜的是這件事情居然就這樣算了，不但學校與廠商私了，連經濟部標準檢驗局也等到他開始追查這件事情才匆匆處理。

黃國昌進一步表示，該廠商的違法產品已經遍及全國，例如台北市南門國中、台灣師範大學也都同樣買到偽標產品，更離譜的是共同供應契約中明明有要求不能是中國製造，結果卻全都是中國製造，連規定不能使用中國製資通訊器材的成功嶺也同樣淪陷，恐怕已涉及國安問題。

黃國昌提到，他將此事告訴役政署後，役政署竟以廠商設址在中和為由認定並非中國廠商，「聽到這邏輯我都快要休克」，因為該地址只是公司營運地，根本沒有在生產東西，事後役政署說會通知廠商說明，「然後就沒有然後了」，實在太過軟弱無力。

黃國昌並諷刺，連師大都比役政署「硬」，該廠商被揭露後私下跑去跟師大喬，說願意免費延長保固及維修，幸好師大說絕對不允許這樣處理。他強調，現在全國各級學校接連受害，整個採購金額已經上千萬，審計部應介入處理。

對此，審計長陳瑞敏允諾，這種事件應該趕快移交相關單位處理，有違法的問題就不能私了，後續將會請同仁去了解。

另外，黃國昌也質疑，不肖廠商早就該被停權，竟然近3年還在前瞻數位建設中拿到超過兩億元的標案。對此審計部官員指出，目前發現異常的並非前瞻建設的案子，而是「議員建議款」的案子，其中有關智慧教室的標案有部份出現遴選不公的問題，但這些異常的證據實在很有限，尚待深入調查，所以已在今年7月移請地方政府政風處，但目前政風處還沒有查核結果。

據了解，黃國昌在上月初就曾召開記者會踢爆此事，直指標案承包廠商「捷達公司」違法販售偽標中國製商品，除了北市南門國中外，受害者還包括彰化秀水國小、北市啟明國中、海洋大學、新北市明德高中等。

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