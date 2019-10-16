放韓假》韓國瑜隨扈6人增為8人 如影隨行全國走透透

2019-10-16 09:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天起正式請假走私人行程、拚選舉，市警局原派的6名市長隨扈應取消，但因韓是政黨提名總統參選人，依規定增派為8名隨扈後，8名警力仍可跟請假的韓國瑜至11月22日，改由國安局接手，期間暫不需歸建，未來8人是否隨護到大選結束，仍待國安局與參選人協議。

據了解，市長的隨扈警力人數，依規定包括安全警衛、隨扈警衛共6人，韓國瑜的隨扈增為8人，主要是依據警政署規定，只要是總統參選人至少須派8名隨扈警力維安，目前總統參選人包括政黨提名與連署提名2種，都必須派出8名隨扈保護，韓為國民黨提名總統參選人，隨扈人力增為8人。

另依規定市長若請個人私假，相關行程非屬公務行程，隨扈人力必須調回暫時歸建，但因韓另具總統參選人資格，隨扈必須如影隨行，維安工作務求滴水不漏，因此，韓市長請假第一天，依「總統參選人專責隨扈」名義，8名警力必須輪班陪他全國走透透。

此外，11月18日至22日登記為總統參選人，11月22日後維安工作改由國安局接手，8人去留仍待國安局特勤中心與候選人協議，韓登記為總統候選人以前，他在各縣市選舉行程的場勘等工作，由警政署指派保六總隊負責，據了解，之前遭詬病的韓市長隨扈，因副局長王欽源下最後通牒，要求立即改善否則撤換，目前隨扈表現中規中矩，保安科也做好監督工作。

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