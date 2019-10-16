韓：已有副手名單 人選是複數

2019-10-16

蔡也得請假？ 管碧玲嗆：韓拋棄高雄 總統也得拋棄台灣嗎

〔記者王榮祥、葛祐豪、蔡淑媛、林良昇、施曉光、許麗娟、黃欣柏／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今起請假拚選舉，他昨晚接受電視專訪時指出，他心目中的副總統甚至行政院長，都已有考慮人選，而且是兩人以上的「複數」名單，時間成熟就會公布；對於目前民調落後，他表示一點都不擔心，反虧蔡英文總統拜廟時，人潮稀稀落落，「民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情」。

不擔心民調 反虧蔡沒人氣

昨晚節目主持人列出七位副手熱門人選，分別是前新北市長朱立倫、前行政院長張善政、前內政部長李鴻源、前台北縣長周錫瑋、台積電創辦人張忠謀、立委許淑華與江啟臣。

韓國瑜坦言，理想名單中，確實有主持人列出的人選在內，且已面對面接觸過，但基於尊重對方，在節目中不能講太多，時間一到就會公布。

競辦：韓仍負高市政治責任

對於韓國瑜請假拚選舉，國民黨主席吳敦義昨出席醫療界挺韓國瑜中部後援會成立大會時，受訪回應「這是他明智的選擇！」吳指韓依照政府、法律規定請假「是ＯＫ的」，請假專心競選總統「這是很自然的事！」

韓國瑜競辦副執行長許淑華昨表示，韓國瑜請假後仍負高雄市的政治責任，不會推卸。她也說，過去民進黨候選人在選舉時，不管是前高雄市長陳菊還是前台南市長賴清德，也都提早離開工作崗位。

高雄市議會國民黨團昨召開記者會，支持韓國瑜請假拚選舉，竟呼籲蔡英文總統也要請假選總統。韓國瑜昨晚也呼應黨團說法，要求蔡請假拚大選，不要用國家機器跟資源，與他公平競爭。

民進黨團幹事長管碧玲指出，韓國瑜居然要蔡總統比照請假，「你拋棄高雄，總統也得拋棄台灣？我們無法接受！」管碧玲強調，韓國瑜在這場選舉中完全沒有正當性，至少應該先道歉再請假。

另外，吳敦義日前決定不擔任韓國瑜競選總部主委，引發外界揣測。國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德昨日表示，吳必須統籌立委、總統兩項選舉，因此不便擔任主委，國民黨人才濟濟，更何況民進黨主席卓榮泰也沒擔任蔡英文競選總部主委。

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