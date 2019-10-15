中廣土地移轉國有追徵77億案 法院裁准停止執行

2019-10-15 21:49

〔記者溫于德／台北報導〕黨產會上月認定中國廣播公司為國民黨附隨組織，並命其名下13筆土地移轉國有，至於中廣已移轉或出售的29筆土地，則追徵其價款，總計追徵77億餘元。中廣不服，聲請停止執行；台北高等行政法院今裁准，關於移轉國有地中廣13筆土地與建物，以及追繳的77億餘元，在行政救濟程序終結確定前，應全部停止，全案仍可抗告。

北高行審理後認為，中廣被認定為國民黨附隨組織部分，並無不能回復情形，聲請停止執行與行政訴訟法所定要件不符，故裁定駁回；至於不動產移轉國有部分，中廣所受損害雖能以金錢補償，但審酌原處分所移轉不動產面積合計十幾萬平方公尺，價額實數鉅大，原處分執行後，將發生難於回復損害，若法院未即時處理，將難以救濟。

合議庭說，原處分命追徵中廣其它財產，價額達77億3138萬9185元，金額鉅大，若逾繳納期限未繳納，依法可移送強制執行，但現階段中廣實收資本額僅32億2435萬4400元，若執行將導致中廣無法維持公司營運基本規模，甚至有被消滅之虞，造成難於回復的急迫損害。

合議庭也說，原處分既然已認定中廣資產為不當取得的財產，依法中廣沒有正當理由或經黨產會同意是不能自由處分，已可確保日後若黨產會在本案訴訟勝訴後，對中廣移轉返還或追徵財產的效果，也能避免中廣脫產，原處分即便停止執行，對公益也不會有重大影響。

合議庭權衡公益、私益因素的比例，認為中廣所受影響，顯然黨產會更為嚴重。中廣這部分聲請停止執行，難認對公益有重大影響，應予准許。

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