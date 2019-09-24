中廣為國民黨附隨組織 NCC將重新審視股權變動、經營權歸屬

2019-09-24 21:56

〔記者劉力仁／台北報導〕不當黨產處理委員會今天宣布中廣為中國國民黨之附隨組織，命仍在中廣公司名下不當取得之土地及地上建物應移轉國家所有，以及另已移轉他人而無法返還國家之不當取得土地追徵價額77.3億等事，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，將在收到黨產會行政處分文書後，依廣播電視法及其他相關法律處理，也將重新審視股權變動、經營權歸屬。

NCC代理發言人蕭祈宏表示，中廣所使用之頻率本為國家所有、非屬黨產範圍，中廣視為中國國民黨附隨組織之後，其所涉及之法律議題，通傳會將再與黨產會進一步釐清，再提委員會議進行討論，未來將在兼顧產業秩序、消費者權益、黨政軍條款等因素，依法妥為處理。

去年7月國民黨前主席馬英九因三中交易案被起訴，當年中廣交易案密約規範「買方付款不到9成，華夏公司可推薦董監事」，引起NCC關注，質疑當年國民黨並未完全退出中廣經營。

國民黨為了符合廣電三法修法後「黨政軍退出媒體」規定，民國96年間將中廣售予媒體人趙少康，但外界不斷質疑趙低價取得中廣內情不單純，去年北檢起訴書提及，前立委高育仁曾出價50億元，但馬英九執意賣給趙少康，交易案更顯得疑點重重。

當年趙少康向NCC遞件申請股權轉讓時，承諾落實黨政軍退出中廣，NCC因此通過股權轉讓案。但黨產會調查三中交易案過程中，NCC發現中廣交易時雙方議定趙少康給付股款未達9成之前，中廣超過2分之1的董事及一席監察人以及財務主管，由華夏推薦或指派，中廣部分營運重要決定也需徵得華夏同意。

由於交易金額達57億元，但起訴書提及趙少康前後只付10億元，遠不及總額9成，國民黨委任處理中廣案的律師陳明暉繼任中廣董事，財務主管龍明春也留任，都被質疑可能是受國民黨委任之人事安排。

NCC代理發言人蕭祈宏表示，黨產會確認中廣為附隨組織之後，股權變動、經營權歸屬，NCC都將重新討論審視審議。

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