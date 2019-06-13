黨產會公布調查報告：國家預算買不動產 淪中廣所有

2019-06-13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會昨公布中廣調查報告，揭露國民黨成立中國廣播公司後，除無償「轉帳撥用」接收台灣放送協會土地，更由國家編列預算挹注中廣逾五十七億元，嘉義民雄等多筆由政府出錢購置的土地，皆淪為中廣名下財產。

黨產會六月廿日將召開中廣聽證會，本次爭點為中廣是否曾由國民黨實質控制，且以非相當對價轉讓，脫離國民黨？中廣若為附隨組織，現存財產是否不當取得財產，應該命移轉國有？中廣卅八筆土地已移轉他人無法返還，是否應追徵其價額？

據統計，截至前年四月，中廣全台各地有廿七處房地，土地面積六萬八二六五坪，非廣播部門的資產帳列金額，總計六十三億九七三五萬元。

黨產會表示，中廣自成立至一九九六年改制為止，「國際廣播」所需要的房屋設備、土地、人事經營費用，皆由國家預算支出，國際廣播使用購置的不動產，應屬於國有財產，有中和板橋交界土地、嘉義虎尾寮轉播站房地、高雄市中正路房地。

黨產會強調，中廣在一九六五年以前，被政府徵用不作商業性經營，公司營運經費、員工薪資、購置房地產費用，皆編入國家總預算，類同特殊性質政府機關，被徵用期間購置土地，也應歸國家所有。

已被出售將追徵 尚在中廣名下收歸國有

中廣以國家預算取得的不動產部分，黨產會指出，有台北市中正區員工宿舍房地、新北三重與嘉義民雄土地、台北景美蟾蜍山機室房地、八里機室土地、彰化芬園房地等不動產，已被出售應予以追徵，尚在中廣名下應收歸國有。

黨產會提及，五○年代為加強對中國大陸心戰，政府與美國合作，由美方提供軍用廣播設備，我方提供土地、建設工程人力，合作設置強力廣播發射機及收音台，向中國放送心戰廣播節目。

據調查，中廣在一九五一年於台北近郊三重建立收音台，提供情報及軍事心戰反擊之用，結果一九八六年三重土地被國民黨轉售第三人，已改建成「西班牙水花園」社區。

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