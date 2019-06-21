黨產會：中廣土地被賣掉102億元

2019-06-21

還有11萬平方公尺土地在中廣名下 趙少康：應向中投追討

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會昨日召開中廣聽證會，據最新統計，中國廣播公司接收日產電台及政府預算購置的土地，已被處分土地面積有四萬六九五二平方公尺，金額高達一○二億元，尚有十一萬平方公尺土地在中廣名下，未來應移轉國有及追徵。

黨產會：應移轉國有及追徵

黨產會查出，被中廣移轉出售的日產電台土地，及政府預算購置土地，總計有卅八筆，包含最大一筆帝寶土地；至於由政府預算購置，已被轉賣土地有新北三重、嘉義民雄等土地，出售金額約十三億元。

對於中廣公司是否為國民黨附隨組織，且以非相當對價脫離國民黨實質控制？黨產會昨日在聽證會上與中廣董事長趙少康展開言詞攻防。趙主張，他只買廣播部門，中廣非附隨組織，而是「受託管理人」，要拿走非廣播部門資產，應向中央投資公司追討。

黨產會強調，中廣過去是國民黨黨營文化事業，二○○六年股權以五十七億元分期付款方式出售給好聽等四家公司，趙少康以十億元入主中廣，實際僅支付一億元，尾款用經營所得支付，然後趙跟大家講說只買廣播部門，沒有買資產部門，這難道不是非相當對價？

趙少康：中廣只幫忙收租金

趙少康表示，他買中廣是以每股十七．九元，高於當年平均股價十二．四一元，怎會有不當對價？當年前中投總經理汪海清來找他，後來才知被汪騙了，前中時集團董事長余建新開價六．五億元，高育仁開價八．五億元，他開價十億元，甚至是買貴。

黨產會委員饒月琴指出，中廣在趙二○○六年接手前，認列虧損的地雷都拔掉，接手後，二○一○年還虧損一億多元，虧損原因是購買松江、林森大樓，所產生利息導致。黨產會委員鄭雅方問及，趙主張只買廣播部門，若未來黨產會將中廣資產收歸國有是否同意？

趙少康表示，中廣只是幫忙收租金，非廣播部門資產是中投的，若要收歸國有，「依法來講我沒意見」，黨產會屆時要拿走資產，應尊重合約上有「優先購買權」；松江、林森兩棟大樓貸款也應一併處理。

黨產會20日舉行「中廣是否為社團法人中國國民黨之附隨組織」聽證會，中廣董事長趙少康出席會議。（記者羅沛德攝）

中廣聽證會爭點攻防

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