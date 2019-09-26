黨產會：中廣歸還不當黨產 就不是附隨組織

2019-09-26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織，嘉義電台等十三筆不當黨產，須在一個月內移轉國有，另對中廣變賣帝寶等土地追徵七十七．三億元。黨產會昨表示，本次處分未涉及中廣股權，只要中廣將不當黨產歸還國家，未來中廣自然不是附隨組織。

黨產會發言人施錦芳受訪表示，「中廣案開啟新的調查處分模式」，黨產會歷經近三年調查，證據資料收集齊全，認定黨營事業中廣公司以非相當對價脫離國民黨控制。這次是黨產會首度認定附隨組織、不當取得財產及追徵處分三種一起做，可以有效降低追討不當黨產時程，一認定直接凍結名下財產，一認定就收歸國有，可避免時程拖延太久。

施錦芳指出，收歸國有土地共十三筆，民雄播音機室逾十萬甲土地最大宗，該土地過去由政府經費購置，卻淪為中廣所有，法院過去判決未查到國庫買地之事，黨產會調查後認定應收歸國有。

另位於嘉義市內原日產嘉義放送局土地，該地公有機關用地長年被國民黨無償佔用，在一九八三年「先佔後買」轉賣給中廣公司，屬於國有地「不能賣」卻違法出售案例，一併移轉國有，且當初上千萬元購地金，已在追徵金額內扣除。

追徵77億若不繳付 將移執行署查封

施錦芳提及，中廣台北市蟾蜍山播音室土地及建物亦須收歸國有，黨產會已查出該筆不動產是交通部經費購置，仍在中廣名下十三筆不當黨產中，應於一個月內收歸國有。此外，七十七．三億元追徵價金若不繳付，全案將移送執行署查封。

施錦芳說，中廣以「撥用」無償取得台灣放送局土地後出售帝寶土地，財產獲利是在中廣名下，以此購入松江、林森兩大樓，本週認定附隨組織後，要處分松江、林森大樓，未來須經黨產會同意。

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