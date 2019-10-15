是誰？韓國瑜：副手與閣揆已有考量名單 且是「複數」

2019-10-15 20:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今晚在電視錄影專訪中指出，他心目中對於副總統與行政院長，都已有考慮人選，而且是兩人以上的「複數」人選，時間成熟就會公布。

主持人則列出7位熱門人選，分別是前新北市長朱立倫、前行政院長張善政、前內政部長李鴻源、前台北縣長周錫瑋、台積電董事長張忠謀、立委許淑華與江啟臣。

韓國瑜坦言，理想名單中、確實有主持人列出的人選在內，且以面對面接觸過，但基於尊重對方，在節目中不能講太多，時間一到就會公布。

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