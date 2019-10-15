開鍘！臉書打擊假消息 傳中資「內容農場」遭禁止分享

2019-10-15 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕Facebook近日大動作對「內容農場」開鍘，針對「違反社群守則」的相關網站，任何使用者只要試圖貼上超連結分享，無論在個人動態牆上或社團，都會被禁止。

近來網友已經發現，部分「內容農場」（content farm）網站的文章已經無法在臉書分享，系統顯示「此連結違反我們的《社群守則》，因此無法分享你的貼文」。

據台灣闢謠網站「MyGoPen」（麥擱騙） 指出，臉書已在台灣啟動「第三方事實查證計畫」，與通過國際事實查核聯盟（IFCN）認證的「台灣事實查核中心」合作，將審查臉書上的文字、影音內容並給予評價，若查證出有不實內容將降低其觸及次序減少流傳。

據《維基百科》定義，內容農場是以「取得網路流量」為目標，取得廣告利益並以各種合法、非法手段大量且快速生產品質不穩定之網路文章的網站或企業。

目前包括時常霸占Google中文搜尋結果的中國內容農場「每日頭條」（kknews）、頻遭網友質疑為中資介入的「讚新聞」（Hssszn）等網站內容，皆已無法在臉書上分享，上述二者皆被列於《維基百科》「內容農場」詞條中。

對此，「讚新聞」發表聲明稱「努力用正向的文章來改變社會」，呼籲粉絲能夠投書臉書官方聲援解除封鎖。臉書專頁「肯腦濕的人生相談室」見此聲明則諷刺道：「讚新聞如果是正向的話，我不知道誰才是負向。」

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