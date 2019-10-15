助選苗栗山海立委「定興連線」 卓榮泰：讓蔡總統吞下定心丸

2019-10-15 14:01

［記者鄭名翔／苗栗報導］民進黨主席卓榮泰今早赴苗栗，為黨提名苗栗第二選區山線立委參選人徐定禎造勢；卓表示，苗栗長期被視為艱困選區，因此徵召提名過程經多方考量，此次提名徐定禎、第一選區海線立委參選人羅貴星組成「定興連線」，象徵是蔡英文總統連任的「定心丸」，務必讓兩席皆當選，成為蔡英文最佳後盾。

卓榮泰今早先赴徐定禎頭份競選總部，向綠營基層拉票喊話；而日前國民黨主席吳敦義曾誇口要在苗栗開出65％以上選票，卓表示，吳的發言令許多綠營支持者感到不服氣，也因此更應團結、爭氣，務必讓吳敦義承諾無法兌現，「畢竟他講的話常不兌現。」

卓榮泰坦承，苗栗基本盤仍藍大於綠，因此在徵召提名過程時間拖較長，最後決定提名深耕在地的前頭份市長徐定禎、縣議員羅貴星參選，組成「定興連線」，讓這兩席當選就是蔡英文連任總統、保衛台灣的「定心丸」。

卓榮泰也批評國民黨苗栗第二選區現任立委徐志榮，不僅2度被公民團體列入立委評鑑的觀察名單之中，而過去還與助理在國會內丟水球、麵粉阻擋蔡政府提出的前瞻計畫，但通過後又頻來要預算，「與其如此何必當初」，痛批這種「留校察看」的立委應被選票下架。

卓榮泰則肯定徐定禎於頭份鎮、市長8年任內，使原負債6000多萬的市庫最後反而結餘3億，財政控管得當，讓頭份各項建設及福利快速成長，不僅升格為市，更成為苗栗縣領頭羊，若能讓「模範生」徐定禎取代「留校察看」徐志榮，苗栗前景才能起飛。

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