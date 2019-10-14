張忠謀三度出任APEC領袖代表 可望與川普、習近平等領袖互動

2019-10-14 10:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕今年APEC（亞太經合會）經濟領袖會議，11月16、17日將在智利首都聖地牙哥舉行，總統蔡英文今天在總統府召開記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀將再任領袖代表，總統並盛讚張是與亞太國家領袖進行數位對話最佳人選。

今年峰會預料去年缺席的美國總統川普可望參加，中國國家主席習近平預料也將出席，屆時美中兩國除針對貿易談判舉行會談外，張忠謀此行也將與美中兩國領導人分別互動。

蔡總統說，張忠謀去年參加是成果豐碩，除在公開會議傳達台灣數位理念，場邊會晤也就如何加強雙邊合作交換意見，亞太經合會是推動經濟整合重要平台，台灣是完整成員，一向積極參與，今年會議主題是「連結人群，建構未來」，再次委請張忠謀，除對他在國際產業業有崇高地位，對國內產業有獨到見解，是進行數位對話最佳人選。

總統並交付張忠謀及代表團兩項任務，包括將台灣願意透過數位科技強化亞太區域整合的決心與成果清楚傳達給會員體，並找出藉由數位科技發展找出最關鍵的利基。

總統也提到也將以領袖代表夫人身份出席的張忠謀太太張淑芬女士，將再次展現慈善外交與藝術外交，傳達台灣柔性力量。

智利政府已經表示，2019年的APEC年會將在首都聖地牙哥舉行，會議主要議題，包括女性、中小企業、數位化社會等。智利政府將圍繞「連結人群，建構未來」等主題，訂定APEC年會的工作計畫。

蔡總統於2016年上任後，前2年皆指派親民黨主席宋楚瑜擔任APEC特使，去年於巴布亞紐幾內亞登場APEC經濟領袖會議，蔡總統首度指派張忠謀擔任APEC領袖代表，蔡英文當時說，張忠謀是不二人選，也是台灣各界都能接受的「台灣共識」。

張忠謀去年6月卸下台積電董事長職務，國際事務經驗豐富的他，先前已出任過總統特使，張忠謀曾在陳水扁擔任總統時期，於2006獲指派為領袖代表，率團前往越南出席亞太經合會領袖會議。

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