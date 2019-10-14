韓、柯批小英兩岸政策 管仁健砲轟：騙子別鬼扯！

2019-10-14 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜、台灣民眾黨主席柯文哲等人，近期頻批評總統蔡英文的兩岸政策，文史工作者管仁健砲轟「他們不是騙子，他們是無恥的騙子」、「請你們這些騙子不要鬼扯，捏造那些你們自己也不相信的鬼話」。

管仁健13日深夜在臉書指出，「韓國瑜的騙子師傅」是2000年才虛構「92共識」的馬英九時代前國安會秘書長蘇起，9月起加入「騙子徒弟」韓國瑜的國政顧問團，又大發狂語說「若蔡英文成功連任，明年五月前可能會火山爆發，現在80%、90%的大陸（中國）老百姓是主張武力統一台灣的，到時候習近平可能擋都擋不住」。

管仁健提到，蘇起的言論就跟柯文哲說「台美關係目前很好，大概沒人否認；跟大陸關係30年來最爛，也沒人否認」一樣的鬼扯，中國領導人習近平在今年1月2日上午，「告台灣同胞書」發表40週年紀念會時，就完全沒有提到蘇起19年前瞎掰的「一中各表」，所謂的「92共識」，就只有「一國兩制」。

管仁健強調，蘇起撒謊在前，如今又胡扯在後，他跟韓國瑜與柯文哲一樣，對於所謂的兩岸關係，「他們不是騙子，他們是無恥的騙子」，他砲轟「你們這些舔中政客對兩岸關係有什麼主張，就跟白狼張安樂或黃安、黃智賢那樣，大大方方地講出來。要主張一國兩制，甚至一國一制都沒關係，台灣是言論自由的地方，任何政治主張都應受尊重。但請你們這些騙子不要鬼扯，捏造那些你們自己也不相信的鬼話」。

管仁健臉書全文

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