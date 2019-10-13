柯文哲戲言「吃安非他命」惹議 柯粉護航：有嚴重到需要道歉嗎？

2019-10-13 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨黨主席、台北市長柯文哲今（13日）上午說，體力好是因為服用安非他命，引起軒然大波。而柯文哲事後也回應，只是「玩笑話」。而民眾黨今（13日）在臉書發文滅火，卻意外引爆網友正、反論戰。

根據該則貼文，民眾黨發言人林珍羽對於針對今日《戲言、失言？ 柯文哲：能騎一日雙塔是吃安…》為題之報導 表達「嚴正抗議」，並強調柯文哲的如此對話，「也只是在跟地方朋友閒聊時，趣味的言談講述挑戰一日雙塔艱難之比喻，並非認真的話語」。文末，林珍羽更義正詞嚴地表示，希冀媒體發揮查證精神，勿扭曲事實、擴大解讀，以影射性新聞內容為題，誤導民眾。

貼文一出，柯粉也紛紛憤而護航，「跟朋友聊天開玩笑不行嗎？」、「這有嚴重到需要道歉嗎？無聊，菸粉別再放大檢視了」、「有腦子的人也知道這是個戲言，認真就輸了」、「幽默式答話，可接受」、「你連阿北的玩笑話都分不清嗎？」、「跟朋友聊天開玩笑，很難分？」、「你們菸粉會當真，才真的頭殼壞掉」、「看也知道私下在聊天打屁，被妓者偷拍了，難道你不會跟朋友聊天打屁，少裝了好嗎，一個聊天打屁可以報這樣」、「看到這個標題完全沒點進去看，因為太抹黑了根本不可能」。

也有網友附上完整影片，並指出「那話是柯文哲自己講的，即便是開玩笑，也是極度不妥當的失言（不然民眾黨現在何必這麼氣急敗壞的澄清？），媒體哪裡有斷章取義了？」、「口無遮攔，又開始怪別人斷章取義」、「自由時報的報導也是根據事實報導，哪裡扭曲了？」、「影片都出來了，柯粉跟韓粉一樣」、「說實在的，我看不出來自由有黑柯耶」、「小朋友都可以有樣學樣學柯阿北開玩笑，笑笑就好？？」、「一個市長可以在媒體前開這種玩笑，柯粉還覺得沒問題」、「標題前面四個中文字大概直接忽略」、「標題開頭就有寫戲言啦！……媒體也不是偷拍」。

還有網友指出，「柯文哲言必稱自己是醫師，卻屢次出現違反醫學倫理的言行。先前說要拿安眠藥囤貨，這次又自述吸安。若只是『玩笑話』，表示柯文哲視醫療專業準則於無物，完全不顧醫師的社會責任」，對此，柯粉表示，「他自己是醫生，安眠藥吃多少我想他自己很清楚～輪不到你這個沒有醫學專業的人質疑～況且他現在的身分是台北市長」。

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