母雞帶小雞 台中第7選區街頭宣傳戰開打

2019-10-13 19:38

〔記者陳建志／台中報導〕選戰倒數90多天，台中立委第7選區尋求連任的何欣純，近日已在街頭掛起和總統蔡英文合體的看板，訴求「2020台灣要贏」，並在公車車廂懸掛起廣告看板，透過穿梭在大街小巷的公車進行宣傳；對手國民黨徵召的莊子富，也掛起和總統提名人韓國瑜的合照看板，主打「翻轉屯區新選擇」，兩黨都想藉由總統、立委聯合宣傳拉抬選情，至於哪隻母雞較強？明年投票結果就可揭曉。

台中立委第7選區民進黨何欣純爭取連任，何欣純4年前囊括63%選票，領先對手5萬2千多票，4年來立院、地方兩邊跑持續經營，一般認為何欣純形象、基層實力雄厚，屬國民黨艱困選區，不過爭取連任的何欣純不敢大意。

隨著選戰倒數破百，何欣純近日陸續在大里、太平街頭，掛起與總統蔡英文的聯合競選看板，除強調自己深耕地方「一直在這裡」，並訴求「2020台灣要贏」，力求總統、立委雙贏，何欣純坦承，蔡英文總統民調回升，對於立委選情有幫助，希望兩人合體相互拉抬，認為剩下的時間，對手一定會想辦法急起直追，因此除街頭文宣廣告，會一步一腳印持續爭取選民支持。

國民黨徵召的莊子富，則是早早就掛起與總統提名人韓國瑜合體的看板，訴求「翻轉屯區新選擇，太平、大里富起來」，希望在韓國瑜拉抬上，有機會勝出，不過莊子富坦承對手何欣純實力雄厚，本選區屬艱困選區，目前除總統、立委合體的街頭廣告看板，也儘量出席地方活動拉抬知名度，並藉由臉書打「空戰」，會持續努力爭取選民認同。

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