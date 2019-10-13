「我跟蔡英文沒有恩怨」柯文哲：是他們有事沒事就追殺我

2019-10-13 17:44

〔記者歐素美／台中報導〕台北市議員高嘉瑜今天表示，若蔡英文總統與柯文哲市長願意見面，她願意擔任橋樑，並希望兩人手牽手合作，放下過去恩怨，團結拚建設，這是為台灣未來努力的一個新契機。柯文哲下午在台中回應說，他跟小英沒有恩怨，「是他們有事沒事就追殺我而已」，表示願意為高嘉瑜助選，「但不用搞得太肉麻」。

身兼民眾黨主席的柯文哲今天下午到台中市北區元保宮參拜，媒體詢問「台北市議員高嘉瑜希望你和蔡總統可以手牽手，放下恩怨」，柯文哲說，「我跟她本來沒有什麼恩怨，是他們有事沒事就追殺我而已，我跟她有什麼恩怨」？媒體再問那「會不會跟總統同台，幫她助選」？柯文哲則迴避指出，「我會幫高嘉瑜助選，但不用搞得太肉麻」。

另媒體詢問綠黨在西門町發扇子被警員驅趕，質疑為何統促黨在慶祝中國國慶，9個小時都沒有被驅趕，憤恨不平，柯文哲說，台北市的警察「我相信他們都會依法行政，我們對誰都一樣」，依法行政，但「你要申請，不能無預警佔領馬路」，一切還是照規矩辦理。

媒體再問，國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉日前自稱「柯粉」，是不是因為藍綠母雞沒有辦法帶動選情，大家都要找柯文哲？柯文哲說，每人依每個選區的需要去決定，如果宋瑋莉那區沒有提名人，郭董也沒有提名人選，對他來講，「中間選票可以吃多少算多少」。

另士林夜市有攤商跟外國觀光客亮刀，治安是不是出問題？柯文哲說，台北市的治安還好，強調「我一直跟警方講，依法行政，台北市的暴力犯罪是在減少，有發生警察一定會去處理」。

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