大肚座談會 陳柏惟秀政見

2019-10-13 13:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第二選區立委參選人、台灣基進發言人陳柏惟12日於大肚區玄興宮前舉辦「大肚王國 榮光再現」座談會，有人當場問大肚為何20年都未變，陳柏惟表示，他當選後，將推動遠距醫療、長照3.0，爭取鐵路雙軌化，增加大肚人生活便利性，並將大肚調車場改為單車休憩中心，為地方產業增添特色與經濟效益。

陳柏惟表示，台灣中部曾有跨部落聯盟「大肚王國」，範圍約在大肚溪流域，過去曾風光一時，但現在的大肚區卻是資源匱乏，連稍有規模的醫院、甚至高中職都沒有，更遑論台中舊縣區共有的空污、交通等問題。

陳柏惟表示，有民眾在現揚出問題，表示為何大肚20年沒有變化，他當選後，將推動「軟硬體科技升級」的長照3.0，透過智慧醫療，由政府主動投資資通基礎建設，放寬遠距醫療施行辦法，並由公立醫院先行，在提供合理的誘因下，推動遠距醫療、在宅健康促進方案。

陳柏惟說，隨著科技進步，更可進一步推動試行區域，引進智慧監測、各類照護輔具、乃至機器人科技的長照單位，以創投模式鼓勵年輕人不僅僅投身長照照護，也投身技術開發，讓台灣長照科技有輸出世界的機會。

陳柏惟表示，參選以來一直聽到選民反映海線的交通平權不公，讓自己感受很深，將持續爭取被盧秀燕停止的海線鐵路雙軌化。

另外也將爭取經費將原有的大肚調車場改建為大肚單車遊憩區，以車場為中心往北有龍井大排線、西有大肚濱海線、南有成追古蹟線、東可往大肚山步道健走，增加在地觀光產值，推廣在地特色。

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