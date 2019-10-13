建設南港、汐止生活圈 綠營女神高嘉瑜、賴品妤合體拜票

2019-10-13 10:59

〔記者邱書昱／新北報導〕「港湖女神」民進黨台北市立委參選人高嘉瑜與新北市議員張錦豪，今天陪同民進黨新北市第12選區立委提名人賴品妤到汐止區力行市場掃街拜票。兩位政壇上美少女合體出動，獲得婆婆媽媽熱情擁抱打氣，高嘉瑜甜喊，「要幫忙拉票喔。」

全長約200公尺的力行市場位於台北南港區與新北汐止區的交會，民眾都會跨區來此上街採買。高嘉瑜和賴品妤各自拿著競選小物沿路發送，逛市場的民眾也搶著和兩人合影，還有阿公阿嬤拿著扇子要簽名。

積極勤跑地方的賴品妤說，自己起步較晚，更加努力走遍每個行程、站路口，以掃街拜票方式將理念傳達給民眾，尤其南港內湖是大生活圈範圍內，未來進入國會後也會好好打拚替汐止拚建設。

高嘉瑜也說，汐止、南港、內湖都是大台北生活圈也是交會點，兩人攜手拜票主打年輕有活力，讓民眾能感受到服務熱誠，當上立委也會積極推動捷運汐止民生線，打造便利的交通，另外公托、公幼、長照的據點都能延伸享有同等福利；另外在台北市有8成老舊建物需要都更、改建，因此會推動放寬法令，讓老舊建物重生並增加停車空間。

身為前輩的張錦豪多次陪著賴品妤走基層，他說，近期會帶著賴一起和地方基層、鄰里認識交流，以年輕努力的形象和對手做出區隔，凸顯吃苦耐勞精神，替選民努力打拚建設。

此外，新北市立法委員第12選區競爭激烈，時代力量立委參選人賴嘉倫今天競選總部成立，黨主席徐永到場出席；而民進黨的立委參選人賴品妤則是和「港湖女神」台北市立委參選人高嘉瑜一起跑市場拜票，雙方較勁努力曝光吸引人氣。

高嘉瑜表示，「大咖加持不重要」，一步一腳印勤跑基層展現服務熱情，比起母雞帶小雞更為重要，現在兄弟登山各自努力，和賴品妤掃街拜票就是以年輕有活力的熱情，贏得選民支持。

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