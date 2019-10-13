中市警察的選舉任務？除「顧總部」、還要「巡」 看板

2019-10-13 08:25

〔記者唐在馨／台中報導〕「你們選舉期間有那些看板」？

總統及立委選舉剩下不到百日，各黨動作增溫，而各陣營最近都接到台中市警方詢問，除了總部地點外，還要了解選舉看板掛的地點，輔選幹部一問：竟然是警方選舉期間還要定期到各看板處巡邏。

一位藍營幕僚聽到這個訊息不禁有點吃驚，他表示:台中市區現在已經到處可見看板，以他輔選的立委的選區為例，對手的看板可能超過上千件，當然他輔選的立委參選人也不能掛太少，警察要去巡邏，要怎麼巡？人手夠嗎？會不會太累？

而另一位綠營的立委幕僚則說，一聽到警方來詢問看板掛那些地方，還以為掛看板的地方有問題，還是聽到有人要對看板進行破壞，後來聽到理由也是覺得：有必要嗎？一般選舉警力光是顧造勢活動以及一般的競統巡防就很累了，如果再加上巡看板，恐怕警方真的太辛苦了。

對此，台中市警方表示，這個是規定，因為怕被破壞之後，警方要破案，反而事半功倍，不如事前加強巡邏，目前除了請轄區加強巡邏，有些還會請參選人自己加裝監視器，甚至商請附近店家有裝設監視器的再增加一個鏡頭，對凖看板，以備不時之需

市警局強調，參選人本身或是服務處甚至看板或旗幟受到破壞，警方都會當成一件大事來處理，如臨大敵，選舉治安的維護是不可承受之重，大家都很重視的。

不過因為目前處於剛開始調查，而且有些參選人才開始陸續掛看板，到底全市目前有多少看板要」巡」？警方還沒有統計出來。

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