轉貼「至今自殺人士紀錄」 洪慈庸悲：香港每天上演的痛苦

2019-10-12 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港自「反送中」抗爭開始，不斷傳出市民失蹤、死亡的消息，且疑點重重。對此，立委洪慈庸分享港民統計的「返送中至今自殺人士紀錄」 ，表示香港「被失蹤、被自殺、無遺書」的名單越列越長，港人得不到真相，只等到港警的「全案沒有疑點」。洪慈庸也說，「願離開的港人安息，保佑香港，台灣也與香港同在」。

昨日香港警方證實，上月22日由釣客發現的一名全裸女性浮屍身分，為15歲游泳好手陳彥霖，不過港警竟稱此事無疑點，隨即將她的遺體火化。對此，有香港網友統計，自6月12日迄今，反送中運動期間，香港至少已經發生110起自殺案，其中「墜樓」的占大多數，有些案件更是疑點重重。

對此，洪慈庸今晚在臉書PO文，她感嘆，「曾是泳將的15歲女孩陳彥霖，卻成為海上一具浮屍，他過去開朗的笑容，成為這幾天新聞媒體、社群軟體上最悲傷的一幅景象」。剛為人母的洪慈庸也難過地說，做父母的，要看著健康快樂的孩子成為冰冷的屍體，是多麽撕心裂肺，與台灣連假的氣息截然不同，「這正是香港每天上演的痛苦」。

洪慈庸表示，隨著中共步步逼近，港警鎮壓越加暴力，香港近幾天也傳出越來越多黑警殺人棄屍的事件，包含15歲泳將陳彥霖在內，「被失蹤、被自殺、無遺書」的名單越列越長，即便死亡狀態疑點重重，心痛的港人們得不到真相，只等到港警的「全案沒有疑點」。

最後，洪慈庸也痛心地在文章附上「返送中至今自殺人士紀錄」。她表示，香港離台灣並不遠，但台灣人已經習慣的、自由民主的生活方式，在被中共政權侵犯的香港，卻顯得遙不可及，這是莫大的遺憾。「守護自由民主與法治，沒有假期，願離開的港人安息，保佑香港，台灣也與香港同在」。

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