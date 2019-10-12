獨家》婦聯會10/16開會員大會 決定轉型為政黨或解散

2019-10-12 14:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「政黨法」規定，政治團體須於今年12月6日前申請轉型為政黨，否則會面臨清算解散。據透露，名下財產高達388億元的婦聯會，為力拼生路不消失於世，將於10月16日下午召開會員代表大會，決定婦聯會命運何去何從。

由國民黨總裁夫人蔣宋美齡創立的婦聯會，去年2月被行政院黨產會認定為國民黨附隨組織，名下388億元不當黨產須移轉國有，之後婦聯會不服行政處分，雙方現正進行行政訴訟中。

據了解，婦聯會去年1月31日舉行會員代表大會，前國民黨立委潘維剛等「鷹派勢力」反對簽署行政契約，最後投票結果反方勝出，以31票「反對」戰勝28票「贊成」，讓婦聯會主委雷倩「同意簽署行政契約」主張被翻盤。

知情人士提及，鷹派勢力勝出後，在會員代表大會上演「逼宮」戲碼，提案撤換婦聯會主委雷倩，雖然最後變成建議案未成，鷹派勢力一直在等待時機「捲土重來」。睽違一年多，婦聯會本月將再度召開大會，鑒於前主委辜嚴倬雲自美歸國，鷹派是否擁辜嚴自重，都讓婦聯會嚴陣以待。

官員則指出，婦聯會組織章程不符合民主規範，婦聯會主委是由常委所選出，而常委是由主委指派，自己人互選互派，以前主委一直都是蔣宋美齡，逝世後換上辜嚴倬雲接班主委10多年，相關章程因沒有召開會員大會，所以尚未修改。

據了解，婦聯會旗下分會已收到會員代表大會開會通知，當天最重要議題為婦聯會是否轉為政黨，將以投票方式決定婦聯會去留，相關會員代表已開始私下串連及動作。

分會人士分析，去年行政契約被翻盤後，婦聯會面對黨產會認定附隨組織、財產收歸國有等處分，皆採取行政訴訟策略，若婦聯會解散消失不利與民進黨政府打官司，且雷倩拒與民進黨配合與鷹派並無不同，研判婦聯會轉型政黨機率很大。

他指出，過去辜嚴擔任主委任內，婦聯會開銷相當節省，資產都定存生利息，並不會特別補助分會開銷，重點在於未來由誰來領導「婦聯黨」，才能守住3百多億元財產。

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