諷蔡經濟成長率只能保1、保2 吳敦義大談任閣揆、黨魁政績

2019-10-12 11:31

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午出席第六十七屆華僑節慶祝大會致詞時諷刺蔡英文總統不會拚經濟，經濟成長率只能拚保1、保2，跟他當年擔任行政院長時期經濟成長率達10.76%差得很遠，他並拜託現場華僑明年大選第一選票唯一支持國民黨總統參選人韓國瑜，第二張票要支持國民黨提名的區域及原住民立委，「第三張票選票請圈給中國國民黨」。

吳敦義指出，過去馬政府時期，他擔任行政院長時，經濟成長率達兩位數的成長，原因就在於他立了「產業創新條例」，調降營所稅8%，所持就是「肥鵝理論」，只要鵝養得又肥又大、羽毛豐滿，「自動自發跳幾下，就會有很多毛」，如果鵝瘦，光是拔毛都會流血。

他諷刺蔡政府拚經濟成績不佳，「都在保1與保2，警政署有保一到保七，蔡政府只有『保一總隊』，今年可能拚到『保二總隊』，但離我當年10.76%成長率還是很遠！」並呼籲大家只要政府做得不好，「就讓他下架！」

吳敦義還說，在2016年國民黨慘敗後，在全黨低潮之際，他在2017年勇敢出來競選黨主席，國民黨在2018年九合一大選就贏得空前勝仗，是40幾年來最強的表現，呼籲所有愛國的華僑讓中華民國再重新團結起來，一起打拚，明年一月用選票讓國民黨重返執政。

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