藍議員拿高雄音樂會跟屏東煙火相比 挨轟：蹭了人家還囂張抹黑

2019-10-12 09:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市立委參選人、現任議員陳麗娜，透過臉書比較雙十國慶當天，高雄草地音樂會與國慶煙火的效益，引起議論；民進黨高市議員邱俊憲直言，追蹤器議員又一新力作！臉書粉專Wecare高雄也想追問：麗娜、追蹤器呢？

陳麗娜透過臉書指出，高雄升旗典禮加舊鐵道活動共花400萬，草地音樂會吸引13萬人！屏東國慶煙火花7千萬，參與人數32萬人⋯⋯。

邱俊憲則質疑陳麗娜說法，形容你家放煙火，我家客人多，笑你笨笨花錢，看別人家的就好？

邱俊憲指出，別人家準備多日的活動，煙火也是別人家花心力跟錢準備的，現在又來笑別人家花那麼多錢？偷看隔壁鄰居花費大筆時間精力和預算準備多日的國慶活動，還得意洋洋的說我花的錢比較少、人也很多喔，這是什麼扭曲心態？真像最近強國人說不要去看NBA，要看看盜版的就好！

邱俊憲認為，沒有屏東的煙火，光草地音樂會會有13萬人？拿別人家放煙火來當自己活動宣傳，現在居然還笑人家花大錢？這樣的國民黨人，真是令人歎為觀止！

臉書粉專Wecare高雄表示，蹭了屏東的煙火，還可以囂張的抹黑別人，把工程改善也都算進去，用很大的數字差帶風向；高雄真的有13萬人嗎？市府辦活動有聽到民眾的惡評，不論交通接駁、場地太黑、廁所不夠等等做檢討嗎？沒有、卻有一群要選立委的瘋狂追打。小編強調，最後還是要問一句：麗娜，追蹤器呢？

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