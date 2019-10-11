出訪教廷 陳建仁抵羅馬為駐外人員打氣

2019-10-11 17:01

〔記者李欣芳／台北報導〕副總統陳建仁伉儷的「聖德專案」出訪教廷，昨天深夜從桃園國際機場啟程，今天抵達羅馬達文西機場，我駐教廷大使李世明、駐義代表李新穎到場接機，陳建仁隨後視察我國位在羅馬的兩個外館，為前線外交人員打氣。

陳建仁昨夜在登機前發表談話指出，中華民國與教廷關係緊密，近年來，台梵兩國在人道救援、防制人口販賣、文化交流、跨宗教對話以及促進環境永續發展等方面合作成果十分豐碩。我國政府與人民，未來將持續以具體的行動，來支持教宗方濟各，協助教廷將宗教自由、民主人權、社會正義、世界和平、關懷弱勢等理念，傳遞到世界上的每一個角落。

陳建仁說，此行參加由教宗方濟各主持的封聖典禮，將代表蔡總統、台灣人民及天主教教友，向教宗方濟各致上最崇高的敬意，也將代表所有的教友誠摯邀請教宗能夠來台訪問。

根據規劃，陳建仁13日將出席英國紐曼（John Henry Newman）樞機主教等5位天主教先人封聖典禮，也將覲見教宗方濟各。這次出訪行程「聖德專案」，旨在增進教廷與中華民國的良好互動與長久邦誼。外交部評估，我國目前與教廷的邦交穩固。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法