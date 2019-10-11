媒體問高嘉瑜挺賴友柯？小英展現高氣度回答

2019-10-11 16:19

〔記者楊心慧／台北報導〕蔡英文今和內政部長徐國勇、港湖區立委參選人高嘉瑜前往內湖碧山巖開漳聖王廟祈福參拜，蔡英文力挺高嘉瑜，被媒體問到高嘉瑜過去挺前行政院長賴清德，又是有柯立場是否會尷尬？蔡英文則展現高氣度說：「我們關係也很不錯，一定要讓高嘉瑜當選。」

蔡英文在致詞時表示，高嘉瑜高知名度、在很多年輕人心裡是女神，也是崇拜的對象，她實實在在做事，港湖區每個商家、店家她都走透透，掃街時每個店家她都叫得出來，這就是深耕基層，她是年輕人喜歡、又深耕基層的參選人，前進立院一定能為大家發聲，也可以照顧基層，拜託大家多多支持她，這席立委席次是最有機會當選的席次，希望大家一起拚，讓高嘉瑜進立法院，不但是總統要過關，國會也要過半，這樣改革建設才能得到立院支持。

蔡英文強調，明年選舉非常重要，關切到台灣經濟未來發展，大家要選一個可以保護台灣、堅持主權，讓台灣人可以有尊嚴的總統，一個總統能夠保護台灣，讓台灣可以發展，需要國會強大支持，向大家拜託，要讓民進黨在國會過半，大家給高嘉瑜加油，她一定要當選！

由於台北市選情過去都是藍大於綠，相對艱困，媒體問蔡是否有信心，8席立委認為可拿幾席？蔡英文說，民進黨目標是國會席次過半，每一席都很重要，都會盡全力爭取，高嘉瑜是優質人選，是近幾年來最有機會贏的一個席次，將盡全力讓高嘉瑜當選，民進黨也會盡最大力量爭取每張選票，希望每個選區都拿得到最多選票。

有媒體詢問，高嘉瑜立場「友柯」，先前在民進黨初選時多次幫賴清德站台，是否現在會覺得尷尬？站在蔡英文旁邊的高嘉瑜先回答，和蔡英文都是台大法律畢業，兩人是學姊、學妹，她開玩笑說：「你不知道我們關係也很好嗎？」。蔡英文則笑說：「這題不是說好是我答嗎？我們關係也很不錯，一定要讓高嘉瑜當選。」

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