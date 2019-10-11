蔡英文：2020年要選能保護台灣、堅持主權的總統

2019-10-11 14:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2020總統大選倒數3個月，總統蔡英文今日下午至內湖碧山巖爬山參拜與鄉親面對面，沿途受到民眾熱情歡迎高喊「蔡總統加油」；蔡總統致詞表示，2020年要選擇一個能保護台灣、能堅持主權的總統，更要讓民進黨在國會過半。

蔡總統指出，這是很好的地方，內湖信仰中心，剛才要上來覺得這邊風景很好，覺得今天真的是來參拜，祈求開漳聖王保佑，保佑大家身體健康，這次總統及立委選舉要懇請大家支持，今天來祈求神明保佑台灣，讓國家越來越好。

蔡總統表示，執政以來真的很努力，團隊想做得快一點，有一些不周全，不過方向是正確，替台灣打下好的基礎，過去3年是打下基礎，現在基礎已經打好，成績已經一項一項出來，像是替民眾加薪減稅。

蔡總統表示，長照預算剛上任時是50億元，明年度長照預算400億元，政府也要照顧年輕人，她當總統一年一年增加預算，照顧兒童及少年的預算增加了400億元，讓年輕人生活更好。

蔡總統談及，內湖立委參選人高嘉瑜是許多鄉民心目中的女神，而且高每個商家走透透，這就是深耕基層，年輕人喜歡又能深耕基層，高一定能照顧基層民眾，要拜託大家一起拚，讓高嘉瑜進立法院，不只總統要過關，立委也要過半，讓改革能夠繼續。

蔡總統強調，明年選舉非常重要，關切到台灣未來命運，2020年要選擇一個能保護台灣，能堅持主權的總統，總統要有強力的國會的支持，一定讓民進黨在國會過半。

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