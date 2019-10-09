中國禁播NBA、南方四賤客 陳芳明：損失的是自己

2019-10-09 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭繼續延燒，近期《南方四賤客》與NBA接連嘲諷、力挺香港，引發中國官方、社會抵制，作家陳芳明認為，中國沒有文化氣度，真正損失的是中國百姓。

卡通《南方四賤客》最新一集觸碰中國迫害人權的敏感議題，內容敘述美國人到中國賣大麻，被抓去勞改，在獄中卻遇到「小熊維尼」與牠的好友「粉紅小豬」，入獄原因竟是因為小熊維尼長得很像「某位人士」，卡通主角組團要到中國出唱片，歌詞內容提到「器官捐贈」卻無法通過審查，也製播新疆集中營內發生的殺戮事件，結果這集卡通馬上被中國封鎖、抵制、下架。

NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）近日於推特上發表力挺香港「反送中」活動，卻遭中國社會撻伐和抵制，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）表態力挺言論自由，更讓風波越演越烈。對此，馬刺隊總教練帕波維奇（Gregg Popovich）大讚席爾瓦「做得好」；中國目前全面抵制美國NBA賽事轉播，NBA預定10日在上海舉辦季前賽，賽前活動都已取消。

陳芳明今（9）日在臉書表示，中國禁播NBA賽事與卡通《南方四賤客》，卻還是繼續受到抨擊，顯見中國沒有幽默感、也沒有任何文化氣度的後果，中方以為的反制，其實真正損失的是中國百姓，中國領導人習近平已經剝奪中國百姓的休閒娛樂權了。

陳芳明臉書全文

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