國慶空中分列式 600呎空中視角絕景搶先曝光

2019-10-09 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕國慶典禮將在明（10日）盛大登場，相關單位預演、訓練頻頻，不少民眾近日在台北市的天空，時常可見軍機飛過。《軍聞社》今日也分享這次投入國慶節目的「空軍救護隊」，由空軍黑鷹直升機在約600呎（約為200公尺）空中拍下分列式機隊的難得美照。

根據《軍聞社》報導，這次負責國慶節目的空中分列式「空中慢速機隊」，包括了UH-60M、S-70C、AH-64E、以及AH-1W等旋翼機隊。其中，往往在第一時間飛抵災區搶救民眾生命財產的空軍救護隊，這次更以新接裝的UH-60M黑鷹直升機投入節目表演。

今日軍聞社發布的照片可見，「空中慢速機隊」在約600呎的空中，拍下難得的台北市空拍絕景。空軍救護隊隊長林上校指出，面對操演最擔心的就是天氣，「能見度」、「雲幕高」都考驗飛行員的專注力，尤其準備到總統府上方時，常會遇到風速雜亂的現象，考驗每一位駕駛的判斷。

林上校指出，幾次預演下來，隊伍都能準時通過總統府，展現平時訓練出的成果。林上校表示，代表守護國人平安的空軍救護隊能夠參與到國慶參演，是一種榮幸，同時他也祝福國家「生日快樂」。

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