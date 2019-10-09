合體韓粉開直播 林國慶狂言：沒人比習近平愛台灣！

2019-10-09 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委擬參選人、前立委林國慶曾因以台語「卒仔囡」、「臭卒仔」等字詞辱罵立委陳明文，另在電視、廣播節目上說陳明文涉及民雄污水下水道弊案「貪污」，事後挨告，並遭嘉義地檢署提起公訴，他8日和挺韓大將陳清茂合體開直播，再狂言「沒人比習近平愛台灣」，影片曝光讓網友全傻眼。

國民黨在嘉義縣第二選區為了拉下立委陳明文，已經和前民進黨立委林國慶洽談，並擬推舉代表參選。

林國慶曾因以台語「卒仔囡」、「臭卒仔」等字詞辱罵民進黨立委陳明文，另在電視、廣播節目上說陳明文涉及民雄污水下水道弊案「貪污」，事後挨告，並遭嘉義地檢署提起公訴，而後他針對陳明文高鐵遺失3百萬一事，向檢方告發涉犯洗錢防制法之特殊洗錢等罪嫌。

林國慶8日和陳清茂一起開直播，砲轟難道「不支持這個黨（民進黨）就是愛中國，不愛台灣」？他也承認自己的兒子在政協工作，並委屈表示自己遭「抹紅」。他不停批評民進黨的兩岸政策，並嗆說「有辦法你就不要為了選票，去拜媽祖，媽祖是中國人；不要拜關公，關公是江西人，這些眾神不都是中國人嗎？」最後甚至直言「我跟大家報告，全世界最愛台灣的人是習近平！沒有一個人比習近平愛台灣！你們不配說愛台灣，愛台灣不是這樣搞的！」此言論一出引起外界譁然。

臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」也分享此片段，許多網友看完超傻眼，紛紛留言表示「邏輯思考力非常有問題」、「關羽是蜀國人，林默娘跟濟公最早記載於南宋，影片這兩個人的歷史到底跟誰學的，誰跟他們是中國人」、「身為嘉義人，看了都覺得丟臉」、「本來要遷戶口下來高雄罷免韓的，看來還是留在嘉義縣投陳三百，斬草不除根，含風吹又生...」、「協尋2006年的林國慶」。

「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」臉書全文

陳清茂完整直播

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法