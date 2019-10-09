Freddy為大港開唱喊不平 不滿國民黨散播假資訊

2019-10-09 14:02

〔記者郭安家／台北報導〕滅火器樂團在大港開唱罵髒話談政治，引發藍營不滿。台北市第五選區（萬華中正）無黨籍立委林昶佐接受廣播節目專訪，身為大港創辦人，林表示，音樂節就跟電影節一樣，有普遍級，也有家長不想看小孩子看的內容，大港很多舞台，不喜歡這趴就不要看，但「你只把部分表演拿出來，做音樂內容詮釋，不公平。」

談到大港開唱罵髒話，林昶佐也抱怨，國民黨刻意說他「退出經營，但沒有退出股份」，並在網路散播假資訊，但其實他早已退出經營與股份，這都有公開資料，不用這樣。他說，世界各地音樂節，不管是搖滾、嘻哈、龐克等音樂類型，很多會融入各地粗話、俚語、各式各樣酸人言論，尤其是嘻哈；大港開唱更融合各種不同風格音樂。

林昶佐舉例，大港開唱有安心亞、沈文程、黃秋生，各類歐美表演團體，你可以喜歡聽龐克、嘻哈罵髒話，不想聽也可以選擇去其他舞台，或帶小朋友去聽陳昇，門票甚至還比陳昇個人演唱會便宜；就跟電影節有普遍級，也有家長不想帶小孩子看的內容，大港舞台很多，這趴不喜歡就不要看，但「你只把部分表演拿出來，做音樂內容詮釋，不公平」。

至於近期民眾討論，為何大港開唱過去領高雄市政府補助還可以售票？林昶佐表示，台灣、韓國、芬蘭、瑞典、法國政府皆在補助音樂節，原因是唱片工業數位化後，僅靠賣唱片難以營運，變成要增加演唱會售票，但原本市場觀眾不會買票就要思考如何透過補助、商業贊助，以增加售票。

林昶佐表示，猶記2000年之前樂團表演門票曾下殺到50、35元，比早餐還便宜，若只有30位觀眾、一晚900多元收入，根本撐不起來樂團營運。他說，外界認為領取政府補助，就是公益活動應當免費，但應站在產業角度思考，就像早期職棒第七局曾經免費進場；這也是為何大港售票之餘，還有很多免費舞台，因有政府補助。

大港停辦，林昶佐則推薦下個月在桃園登場的火球祭，並指明年各地不少音樂節，希望大家都能支持；若民眾覺得大港「很髒」，他則推薦大家聽批判意識更強的老牌龐克團「濁水溪公社」。

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