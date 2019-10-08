韓國瑜要政風處查「大港開唱」 議員突破韓氏夫妻「盲點」

2019-10-08 09:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕南台灣最大的獨立音樂祭「大港開唱」屢遭污名化，先後遭韓國瑜夫妻抨擊「粗俗、下流不堪」、「讓許多媽媽放聲痛哭」，民進黨高雄市議員李柏毅突破韓氏夫妻不知道的盲點，指大港開唱呱吉的演出概念，就像是個集體診療室，帶給他前所未有的療癒。

國民黨團針對大港開唱再度開炮，並拿出台北市議員邱威傑在大港開唱舞台上爆粗口的影片，韓國瑜看完後表示「怎麼會如此粗俗、下流不堪」。

韓國瑜夫人李佳芬上週日到新北代夫出征時，也批評高雄的大港開唱演唱會，「讓許多媽媽放聲痛哭」。

對此，李柏毅昨在臉書PO出日前在高雄市議會質詢內容，點出大港開唱的誕生，「就是在無法宣洩的壓力之下，我們想透過嘶吼、吶喊、笑話來娛樂自己」。

李柏毅認為，大港開唱當中，呱吉的演出概念，就像是個集體診療室，很多年輕人剛剛經歷了一場意想之外的挫敗，而這場表演的目的，就是要讓他們大聲地喊出自己最原始的憤怒，然後歸於平靜。

李柏毅說：「呱吉的這段脫口秀，帶給我前所未有的療癒」，為何韓國瑜要請政風來調查呢？這段脫口秀「貪污」了嗎？我們的社會何時變成只要批評自己，就要被「噤聲」的地步了呢？

他強調，「你聽完這段脫口秀後感想是什麼？覺得齷齪嗎？覺得猥褻嗎？還是跟我一樣覺得療癒？」所有的你都可以批評，可以批評呱吉，你可以批評演出很爛，但你不能「審查」演出的內容，因為這樣我們就失去了創作的本質，也失去了台灣的價值！

李柏毅表示，但很難過的是，教育部門的質詢，國民黨的議員們又開始拿大港開唱、拿呱吉、拿滅火器，一個一個出來蹭熱度，他要替年輕人發聲，「如果我們事事都要審查、都追求真善美，那跟閹割版的中國有嘻哈、跟共產黨又有何異呢？」

李柏毅並感慨說，有很多事情，已經不再是橡皮擦擦一擦訂正改過，就可以解決，像是透過民主機制選出了韓國瑜，像是韓國瑜造成的暴力民粹，這些都不是透過橡皮擦擦一擦，可以解決的事情。

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