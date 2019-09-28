遭藍營女議員控「公然猥褻」 呱吉「翻法條」一句話神回

2019-09-28 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員「呱吉」邱威傑在大港開場的影片，因帶有不雅詞彙，被高雄市國民黨團在議會上大做文章；藍營議員27日質詢時，質疑呱吉、滅火器表演片段的言詞粗俗、不入流，高雄法制局長吳秋麗則稱其涉公然猥褻罪。對此，呱吉翻出相關法條，神回「你們對我感到？」

高市議會國民黨團26日質詢市長韓國瑜時，特別拿出呱吉在大港開唱舞台上爆粗口的影片，韓國瑜看完影片後批評「怎麼會如此粗俗、下流不堪」；而李眉蓁、邱于軒等國民黨籍市議員27日質詢時再度秀出大港開唱呱吉、滅火器的表演影片，質疑兩段表演的言詞粗俗、不入流，嚴重危害教育。

藍營議員也頻頻追問文化局、法制局、警察局官員，要求他們嚴正處理相關言詞，而警察局長李永癸稱影片涉公然侮辱罪，法制局長吳秋麗則稱涉公然猥褻罪。韓國瑜答詢時則說，他感慨大港開唱不只是攻擊他、批判他，他也覺得這對年輕人來說已經不是藝術了，如果這是藝術，那就是貶低藝術兩字。

對此，呱吉在個人臉書貼出相關法條說，公然猥褻罪規定在刑法第234條，內容為：「意圖供人觀覽，公然為猥褻行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金。意圖營利犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科一萬元以下罰金。」而猥褻行為是指性交以外，一切在客觀上足以興奮或滿足性慾的色情行為，並且會引起普通人一般羞恥或厭惡感，有礙於社會風化，故應處罰之」。

呱吉最後強調，「你們對我感到？」網友見狀也笑說，「呱吉成了他的性幻想對象？！」、「那些議員嘴巴說不要 身體倒是很誠實」、「被法院認證對呱吉有性慾」、「原來他們的口味也...」。

時代力量北市議員林穎孟直言，「這條早該廢了，法律有很多對這條疑義的討論。明明是他人自己莫名其妙感覺興奮結果處罰的是當事人」。

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