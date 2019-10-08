不退縮！韓粉罵「肥醜」判無罪 鄭孟洳將上訴並提告另名韓粉

2019-10-08 17:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕對韓粉宣戰！針對支持韓國瑜的網友，留言指民進黨高雄市議員鄭孟洳「肥醜」，高雄地院判決對方無罪，鄭孟洳今天下午召開「司法判決助長韓粉不理性行為」，強調她會繼續上訴，並公布另一封辱罵她的信件，裏頭有他奶奶的、滿腦蛆蟲、喪心病狂、下三濫等不堪字眼，她也將提告。

一名支持韓國瑜的李姓網友，今年4月在鄭孟洳臉書多次留言，嗆說「你老爸在電台賣藥」、「讓你吃到那麼肥」、「你長的那麼肥那麼醜」、等文字，遭鄭孟洳一狀告上法院。

在公然污辱部分，高雄地院審理後，認為「美、醜」屬個人主觀觀感，民代監督市政可受公評，本應承擔較嚴苛的言論監督，因此判李男無罪，並駁回鄭孟洳附帶的民事求償3萬元，全案仍可上訴。

但李姓網友也恐嚇鄭孟洳「全家死光光」，這部分涉及恐嚇罪，法院正審理中。

鄭孟洳今天下午3點偕同多位民進黨議員，在市議會召開「司法判決助長韓粉不理性行為」記者會，她拿出手中一疊資料說，這就是李姓網友整整一個月的貼文，對她進行辱罵，法官的判決是縱容這些人用言語，不理性對他人進行謾罵。

鄭孟洳並公布一封從新加坡寄來的信件，信中同樣是辱罵字句，包括他奶奶的、滿腦蛆蟲、喪心病狂、無能無恥、下三濫，她激動地說：「我們要縱容這些人嗎？」，她也決定提告。

鄭孟洳強忍淚水說，判決出來後，她服務處也接到謾罵的電話，指「判決都這樣，我們罵妳也沒有錯」、「誰叫妳嘴巴那麼賤，要在議會質詢韓市長」。

出席的議員李喬如強調，韓國瑜當高雄市長後，大家都有感社會非常不安定，法官的判決，「讓韓粉認為理所當然，高雄會愈來愈亂」，她透露，自己也接到多封韓粉的辱罵恐嚇信件，但這起判決後，讓她對司法訴訟不具信心。

多位支持鄭孟洳的鄉親，也現身記者會場力挺，不捨她遭辱罵，有支持者甚至與她相擁啜泣。

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