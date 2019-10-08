新北國慶不辦升旗典禮 侯友宜率首長爬觀音山

2019-10-08 14:40

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨主席吳敦義希望國民黨執政的15縣市自辦國慶升旗典禮，新北市卻沒有要舉辦，引發外界議論，民政局長柯慶忠今天在議會答詢時表示，市府沒有舉辦升旗典禮，而是規劃由市長侯友宜率領市府各局處首長，手拿國旗登山，目標是觀音山的硬漢嶺。

新北市議會國民黨團書記長周勝考說，國民黨下達動員令都說要升旗，新北市沒有辦是因為元旦已經有升旗典禮，雙十國慶日則另外規劃節慶活動；他要求副市長吳明機、民政局長柯慶忠說明辦什麼活動。

吳明機說，還在規劃、還沒有定案，會在適當的時機會對外說明、民政局長也表示還在規劃；周勝考不滿，認為後天就是國慶日，市府卻至今沒有對外說明，要求現場一定要公布國慶日的活動。

在周勝考的要求下，柯慶忠鬆口，國慶日當天，將由市長侯友宜率領局處首長，一起拿著國旗去登山健行，目標是觀音山的硬漢嶺。

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