台日友好！睽違34年花蓮市再締結姊妹市

2019-10-08 14:43

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市與日本高千穗町今舉行締結姊妹市簽署儀式，由花蓮市長魏嘉賢及高千穗町長甲斐宗之共同簽定姊妹市盟約。市長魏嘉賢說，花蓮市相隔34年之後簽署締盟的第六個姊妹市，也是高千穗町在國外的第一個姊妹市，雙方首長期盼藉由締盟姊妹促進兩地繁榮與發展。

高千穗町位於日本宮崎縣北端的一個城鎮，人口約1萬3000人，轄區全境位於九州山地之中，西北部、北部與熊本縣相接，北部、東北部與大分縣相接。行政區雖屬宮崎縣，但因交通關係，生活圈上屬於熊本縣；高千穗町以峽谷景色聞名，是知名觀光勝地，又因當地許多神社供奉著與日本神話有關的神，也是日本神話之地。

雙方締盟儀式今天上午在花蓮福容飯店舉行，日本由町長甲斐宗之代表，與花蓮市長魏嘉賢簽約締盟。高千穗町前町長內倉信吾、町議會議長工藤博志到場見證，行政部東部聯合服務中心執行長許傳盛、外交部東部辦事處長粘信士、花蓮市代會副主席李振瑋及多位市民代表、里長都前往觀禮。

花蓮市與高千穗町自2005年締盟友好城市以來，已有14年友誼，魏嘉賢說，他在2017年曾應前町長內倉信吾之邀，前往高千穗町進行訪問交流，感受城鎮的美麗與體認文化歷史的重要性。希望花蓮市及高千穗町未來在觀光、文化及農業等面向能更密切交流合作，尤其對於高千穗町在地方創生領域的優勢，將會是花蓮市未來要學習的地方，期盼兩市町共榮共好，友誼堅定不移。

甲斐宗之透過翻譯指出，台灣與高千穗町的交流，是從町內診療所聘請從台灣來的醫生為契機，其後在1990年成立了「高千穗日華親善協會」，進而加深民間層面的交流。之後承蒙台北駐福岡經濟文化辦事處的指導與協助，代表台灣風景勝地「太魯閣峽谷」的花蓮市與代表日本風景勝地「高千穗峽」的高千穗町於2005年5月23日締結友好城市至今。

甲斐宗之強調說，2020年是高千穗「町政實施」100周年以及「高千穗日華親善協會」成立30周年紀念的日子，屆時他與町民將會熱情歡迎來自花蓮的朋友。而從今天起，高千穗町將會堅守「永遠的友情」約定，並鼓勵町民們多到花蓮市及台灣各地參訪，促進兩地之間文化、經濟等各方面的交流，創造「相互共贏」的合作模式。

外交部東部辦事處長粘信士說，花蓮和高千穗兩市町升格為姊妹市，要感謝花蓮縣政府、市長魏嘉賢、高千穗前後任町長、工藤議長的鼎力推動及外交部駐日外館的協助支持，希望兩市町結為姊妹市後，在各項層面及人員的友好往來，都能成為台日城市交流的模範。

公所指出，花蓮市於1981年起至1985年止，與韓國蔚山市、日本與那國町、美國新墨西哥州亞伯古基市、美國華盛頓州貝勒夫優市、南非開普敦省奧松鎮締盟姊妹市；2005年至2007年則分別與日本高千穗町、菲律賓拉古拉省史瑪莉雅市、美國北馬利安納群島塞班島市等三個國家的城市締盟友好城市；隨著與高千穗町升格為姊妹市之後，花蓮市在國外的姊妹市也從原有的5個增加為6個。

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