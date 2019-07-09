締結姊妹市賀函惹議 江聰淵︰宜市拚外交被中國吃盡豆腐

2019-07-09 11:39

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市長江聰淵爭取到與美國馬里蘭州洛克維爾市締結姊妹市，13日赴美，不過，近期市公所公布總統蔡英文給美方的賀函，頭銜稱「台灣總統」，卻遭國民黨質疑去「中華民國」是自我矮化；江聰淵說，他為宜市拚外交，被中國吃盡豆腐，遭受到不少中方壓力，他指出，賀函頭銜有中華民國簡稱，國民黨要質疑蔡英文的頭銜，應先釐清自己是中國國民黨，還是中華民國國民黨。

江聰淵13日至22日將赴美與洛克維爾市簽約，正式締結姊妹市，並獲邀到白宮，會晤重量級參議員與相闗官員，不料，近期市公所公布總統蔡英文給美方的賀函，因上方蔡英文頭銜為為「台灣總統」，遭國民黨文傳會副主任委員洪孟楷質疑，這是民進黨製造假新聞還是要把中華民國下架？這根本是自我矮化。

江聰淵說，能獲得這個成果並不簡單，締結姊妹市，需獲得洛克維爾市的議會與姊妹市交流協會表決同意，過程中受到很多中方的壓力。

「走出去要讓全世界知道來自於台灣，不是來自於中國！」江聰淵說，每次為宜蘭市拚外交，都會受到很多中方的打壓，例如2017年他赴美為大聯盟堪薩斯皇家隊對戰巴爾的摩金鶯隊開球，並拿著中華民國國旗入場，中媒報導不但把國旗馬賽克，還稱他是中國台灣省的一名民眾在開球，完全不稱呼她為市長，根本吃盡台灣豆腐！

江聰淵痛批，國民黨要質疑賀函的頭銜，應先釐清自己是中國國民黨，還是中華民國國民黨，為何他赴美締結姊妹市，這麼好的事情，要被這樣扭曲？賀函是市公所擬定的稿，給蔡總統簽名，責任他承擔。

不過，他強調，賀函上是依照美國對台灣的稱呼，總統頭銜上，也有ROC的簡稱，必沒有去中華民國，但現在被這樣扭曲，出訪行程受到很大的壓力，白宮之行的會晤層級，也可能出現變化，這是他個人的疏忽應該做好保密，不讓中國知道他要出訪締結姊妹市，這樣出訪才會順利。

江聰淵再提出質疑，美方給予他的文件，上面都寫台灣宜蘭，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，他認為，中國國民黨不能是依附在中國的一個黨，應該捍衛台灣主權，他是代表中華民國台灣赴美締結姊妹市，不應該受到矮化質疑。

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