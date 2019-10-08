苗博雅以電影《教父》暗喻 提醒柯P：小心灌輸你「兩岸關係差」的人

2019-10-08 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員苗博雅今日於臉書發文，對於柯文哲受訪時說「（台灣）跟大陸關係30年來最爛也沒人否認」，她指出此發言「不是觀點不同的問題，而是事實錯誤的問題」，她認為這是藍營打民進黨的起手式。

苗博雅認為，現在兩岸經貿、學術交流的熱絡程度，並沒有比30年前疏離，她說，如果30年來兩岸關係最爛，還能有台北市政府年年舉行的雙城大拜拜嗎？苗博雅直言，實際上，兩岸關係最緊繃的時期，都是發生在國民黨執政。

苗博雅指出，不論誰執政，中共侵略台灣的野心，30年來從來沒變；對於「民進黨搞爛兩岸關係」的說法，是藍營在民進黨執政時必打的起手式。她說，管你提倡一邊一國還是保守的維持現狀，只要是本土政黨執政，紅藍必定聯手打「兩岸關係地動山搖」牌。此外，苗博雅認為總統蔡英文執政後，向來都是中國先攻擊，才祭出防守策略，無主動挑釁。

苗博雅於文末強調，「任何要把焦點從中國對台灣的侵略，轉移到台灣政府不夠配合中國的論述，都是中國同路人」。她說，這麼簡單的道理，聰明的人應該容易看懂，電影《教父》裡，老教父對接班人Michael說「之後誰叫你去跟仇家談判，就是叛徒」，苗博雅以此提醒柯文哲，要小心跟你灌輸「現在跟中國關係是30年來最爛」的人，他或許就是中國對你上兵伐謀的代理人。

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